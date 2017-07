Wer durch die Rießner Straße in Weimar fährt, reibt sich die Augen. Drei Spielotheken stehen dicht an dicht - etwa drei Steinwürfe entfernt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht eine vierte und auch hier wird gespielt. Die Klassikerstadt hat die Automatenaufsteller einst weitgehend aus der Innenstadt verbannt. "Alle genehmigt und so gewollt, ohne Einschränkungen", sagt Volker Stein, Berater für Automatenaufsteller. Damals sei die Ballung nur ein Konkurrenz- und kein Existenzproblem gewesen. Eine Spielhalle einzurichten, koste rund 500.000 Euro. "Und diese Investition sollte sich für die Inhaber irgendwann auch mal refinanzieren", meint Stein. Zum 1. Juli 2017 mussten die Betreiber eine neue Konzession beantragen. Stein zufolge haben sie sich bemüht, die Anforderungen aus dem neuen Spielhallengesetz umzusetzen und durch Schulungen der Mitarbeiter den Spielerschutz zu verbessern.

Gewerbeämter entscheiden über Spielhallen

Zwei Spielhallen, nur von der Straße getrennt. Das darf es laut neuem Gesetz nicht mehr geben. Bildrechte: MDR/Corinna Ritter-Kallwitz In Thüringen gibt es derzeit 410 Spielhallen - für 330 ist die Konzession ausgelaufen. Das Thüringer Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass landesweit mindestens 47 Spielhallen keine neue Erlaubnis bekommen könnten. Die Erlaubnis erteilen die Gewerbebehörden der Kommunen. Sie müssen jeden Einzelfall genau prüfen. Dafür gibt das Thüringer Spielhallengesetz § 3 und 4 die generellen Kriterien für das Betreiben von Spielhallen vor: Werden die zugrundeliegenden Kriterien nach dem ThürSpielhallenG von allen Antragstellern gleich erfüllt, entscheidet das Los. Kriterien sind beispielsweise, dass die Spielhalle nicht auffällig beworben werden darf und hier kein Geldautomat steht. Zudem muss es ein Sozialkonzept geben und die Mitarbeiter nachweislich geschult werden, um Glücksspielsucht bei Spielern vorzubeugen. Klar ist, dass Inhaber von mehr als einer Konzession Automaten abbauen müssen. Per Gesetz gibt es nur noch eine Erlaubnis für das Betreiben von zwölf Spielgeräten, bisher waren es vier Konzessionen für 48 Automaten.

In Eisenach könnten sechs Spielhallen schließen

Nach Angaben des Verbandes der Deutschen Automatenwirtschaft hat erst die Hälfte der Spielhallenbesitzer einen Bescheid bekommen. Einige Gewerbebehörden hätten Bescheide befristet. Einem Sprecher zufolge wird geprüft, ob die Existenz des Betreibers bedroht ist, er zuverlässig ist, langfristige Mietverträge oder hohe Kredite vorliegen. In der Stadt Eisenach gibt es 13 Spielhallen, von denen laut Stadtverwaltung sechs voraussichtlich schließen müssen, weil sie die Vorgaben des Spielhallengesetzes nicht erfüllen. Nach Angaben der Stadtverwaltungen müssen in Suhl und Jena keine Spielhallen schließen. Gegen die Bescheide der Stadt Erfurt sind bereits Eilverfahren beim Verwaltungsgericht in Weimar anhängig. Spielhallenbetreiber haben Widerspruch gegen ihren Bescheid eingelegt und Akteneinsicht verlangt. Auch in Weimar sind Spielhallen vom Aus bedroht. Allein in der Rießner Straße ballen sich vier. Selbst nach Härtefallregel müssten zwischen den Spielhallen mindestens 400 Meter liegen. Von der Stadtverwaltung gab es dazu bisher keine Information.

Probleme mit Glücksspiel haben rund 10.000 Thüringer

Spielhallen beschäftigen zahlreiche Angestellte. Deren Arbeitsplätze könnten gefährdet sein. Bildrechte: MDR/Corinna Ritter-Kallwitz Laut Thüringer Fachstelle "GlücksSpielSucht" haben etwa 10.000 Thüringer ein Problem mit dem Glückspiel. Spielsüchtig sind überwiegend Männer, zumeist ledig und zwischen 20 und 39 Jahren. Die meisten haben Realschulabschluss und eine Lehre absolviert. Suchtreferent Steffen Goller spricht von einer riesigen Dunkelziffer. "Eine 'Spielerkarriere' dauert circa zehn Jahre bis zum Gang zur Beratungsstelle. Dann sind die Schulden und die Probleme mit dem Partner, Familie und Freundeskreis so groß, dass sich der Spieler beraten lässt." Rund 86 Prozent der Hilfesuchenden in Beratungsstellen sind laut Statistik Automatenspieler. Goller hofft daher, dass sich nun die Spielhöllen wirklich lichten und die Kommunen künftig die Erlaubnis auch kontrollieren.



Bei den Öffnungszeiten wird bereits getrickst, kritisiert nicht nur die Fachstelle "GlückSpielSucht". Die Personalchefin eines Spielhallenbetreibers erzählt, dass Konkurrenten die Tür pünktlich abschließen - die Spieler aber einfach weiter spielen können. Bei Anzeigen sind die Ämter und Polizei personell überfordert. Goller hofft, dass Spielsüchtige nun besser geschützt werden - besonders Jugendliche. Da es ja künftig weniger Spielhallen beziehungsweise Automaten gibt. Der Suchtberater fürchtet aber auch, dass sich das "Berliner Modell" in Thüringen durchsetzt. Dort betreiben Unternehmer eine Spielhalle und weitere Spiel-Cafés, um dort ihre Spielgeräte aufzustellen - inklusive Kaffee- und Snackautomaten.

Automatenwirtschaft warnt vor Jobverlust

Vor allem die Mitarbeiter in den Spielhallen bangen seit Monaten um ihre Jobs. Pro Spielhalle sind das zwischen drei und fünf Beschäftigte. Der Verband der Deutschen Automatenwirtschaft schätzt, dass bundesweit mindestens die Hälfte der 70.000 Beschäftigten ihren Job verliert. Einer Studie zufolge müssten mindestens 58 Prozent aller Spielhallen schließen - mit mindestens drei Viertel aller in Deutschland stehenden Automaten, so ein Sprecher. Weitere Arbeitsplätze in Industrie, bei Automatenaufstellern und Zulieferern seien bedroht. Und die Kommunen müssten bei Umsatz- und Vergnügungssteuer einen Ausfall von über einer Milliarde Euro verkraften. Leerstehende Immobilien wären auch zu beklagen.



Die Spielhallenbetreiber warnen zudem davor, dass verprellte Spieler statt weniger oder gar nicht mehr zu spielen, illegale Angebote im Netz nutzen. Das wiederum nennt Steffen Goller von der Thüringer Fachstelle "GlücksSpielSucht" "Heuchelei". Viele Glücksspielanbieter haben nicht nur Automaten aufgestellt, sondern tummeln sich auch im Internet. Der Mehrheit der Spieler aber sei Glücksspiel im Internet nicht geheuer. Sie zweifelten daran, ihren Geldgewinn auch wirklich gezahlt zu bekommen. Die Kommunen jedenfalls sind in der Bredouille zwischen Spielerschutz und Eigennutz.