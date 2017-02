Thüringer Aussteller präsentieren Neuheiten

Mehr als 2.800 Aussteller aus rund 60 Ländern präsentieren ihre Neuheiten und Produkte auf der Fachmesse in Nürnberg. So wie der Schlittenhersteller KHW Geschwenda (Ilm-Kreis), der viele seiner Produkte nach Kanada und in die USA verkauft. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke