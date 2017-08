Sportanlagen finden sich nahezu in jeder Thüringer Kommune - ob Bolzplatz, Stadion, Schwimmbad oder Weitsprunggrube. Vielen von ihnen gemeinsam ist ihr Zustand: Sanierungsbedürftig. Jede zweite Sportanlage im Land muss in der einen oder anderen Weise repariert werden.

Sanierung im Erfurter Stadion - nicht für Fußball, sondern für eine neue Tartanbahn, die kurz vor den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften verlegt wurde. Bildrechte: MDR/Susann Minard "Wir haben 3.400 Vereine befragt. Jede zweite Antwort hat dies bejaht", sagt Silvia Otto vom Landessportbund. Sportanlagen würden überall in Thüringen auf Verschleiß gefahren. "Wir schätzen, dass der Sanierungsstau insgesamt wenigstens eine Milliarde Euro beträgt", sagt Silvia Otto. Genaue Zahlen gibt es nicht. Für die Unterhaltung von Sportanlagen sind in der Regel die Kommunen zuständig. Das Landessportministerium ist mit seiner Schätzung deutlich vorsichtiger, rechnet nur mit etwa 300 Millionen Euro. Laut einem Sprecher werden etwa 20 Millionen Euro Fördermittel jährlich für Sanierung und Neubau beantragt. Das entspricht einer Investitionssumme von rund 50 Millionen Euro jedes Jahr.

Wünsche aus Sondershausen

Ans Ministerium will sich etwa auch Sondershausen wenden. Fünf Millionen Euro fehlen nach Einschätzung der Stadtverwaltung, um alle anstehenden Arbeiten an Sportanlagen in der Stadt zu erledigen. Besonders drängend sei die Situation bei den sanitären Anlagen. "Wir haben Sportlerheime mit 20 Jahre alten Toiletten, die von bis zu 500 Sportlern die Woche benutzt werden", beschreibt ein Stadtsprecher die Dringlichkeit des Sanierungs-Geschäfts. Doch Rettung naht. Inzwischen hat die Stadt ein Investitionsprogramm aufgelegt, das demnächst anläuft: 4,1 Millionen Euro soll es umfassen.

Klagen aus Gera

Einen Investitionsstau beklagt auch Gera. So beträgt allein der Sanierungs- und Modernisierungsstau an bestehenden Sportanlagen rund 4,1 Millionen Euro. "Dabei konnten wir vor allem durch die Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Hochwasser den baulichen Zustand der Sportstätten zuletzt schon verbessern", so ein Behördensprecher. Trotzdem müssten etwa in die Schulsporthallen der Stadt immer noch 1,5 Millionen Euro investiert werden. Weit höher fällt zudem der Bedarf aus, wenn alles das hineingerechnet wird, was gänzlich fehlt und laut Sportentwickungsplan dringend neu gebaut werden müsste. Dann kommt nochmals ein Bedarf von 13,5 Millionen Euro hinzu. Ganz oben auf der Wunschliste der Stadt stehen dabei der Neubau einer Radsporthalle, eines Freibads und einer Wurfanlage, so die Auskunft der Stadtverwaltung. Auch fehlten aktuell zwei Sporthallen in der Stadt.

Gotha zufrieden

Auch mit Mitteln aus dem Sportetat des Landes gefördert: Die Sanierung des Gothaer Stadtbades. Bildrechte: MDR/Hendrik Sachs Ganz anders die Situation im westthüringischen Gotha. "Die Stadt hat kontinuierlich in die Pflege und Sanierung der Sportstätten investiert, insofern ist der Zustand der Objekte sehr gut", sagt Stadtsprecher Mike Märtin. Investitionsstau? Fehlanzeige! Auch wenn es natürlich immer etwas zu tun gebe. "Aktuell werden lediglich langfristig geplante Baumaßnahmen umgesetzt", sagt Märtin. So wurde etwa in diesem Jahr der Sportplatz Siebleben für 705.000 Euro saniert und umgebaut. Die Siebleber verfügen nun über ein Kunstrasen-Kleinspielfeld und einen sanierten Naturrasenplatz. Und ebenfalls in diesem Jahr beginnt an der Reyherschule der Bau einer neuen Turnhalle. 1,75 Millionen Euro sind veranschlagt, fast 1,1 Millionen Euro kommen dabei aus Fördermitteln. Gemeinsam mit dem Klaus-Törpe-Sportplatz nimmt die Stadt zudem die Sanierung des Vereinsgebäudes für den FSV Wacker 03 in Angriff. Die Investition liegt bei rund 450.000 Euro. Ein Zehntel der Summe steuert der Verein bei. Ohne Fördermittel geht es aber nicht.

Erfurt errechnet 30 Millionen Euro

Das weiß man auch in der notorisch klammen Landeshauptstadt. Hier hat der Erfurter Sportbetrieb einmal alles zusammengerechnet, was in den kommenden Jahren an Geld benötigt wird: 28,7 Millionen Euro ergab die Aufstellung - was aber vor allem an dem Wunsch nach einer neuen Eishockeyhalle liegt. Der Neubau allein schlägt mit 16 Millionen Euro zu Buche. Ob und wann er kommt? "Frühestens 2020", heißt es dazu in der Stadtverwaltung. Vorher gebe es keine Fördergelder.

Land: Investitionsstau von 300 Millionen Euro

Pläne für den Hallenumbau in Suhl: Erzwungen vor allem durch Auflagen des Volleyballverbandes. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Das für den Sport in Thüringen zuständige Bildungsministerium schätzt den Investitionsstau der kommunalen Sportanlagen im Land auf rund 300 Millionen Euro. "Dem Sportministerium des Landes liegen Daten vor, die sich aus dem von den Kommunen und Sportvereinen angemeldeten Zuschussbedarf ergeben", sagt Ministeriumssprecher Frank Schenker. "Solche Anmeldungen beziehen sich regelmäßig auf 40 Prozent der Bausumme. Insgesamt liegt der angemeldete Zuschussbedarf regelmäßig bei über 20 Millionen Euro im Jahr." Das spreche für eine jährliche Investitionssumme von rund 50 Millionen Euro. Ob diese Summe ausreiche, um den Investitionsstau nach und nach abzubauen, lasse sich aus Landessicht nicht einschätzen.

