Ein Turm, eine mittelalterliche Heizung, sogar eine eigene Krypta im Keller. Stadtilm hat ein besonderes Rathaus. Es war schon Kloster, Schloss und Gasthof. Seit 1920 dient das Haus der Stadt als Rathaus - und müsste nun dringend saniert werden. Die 3,6-Millionen-Investiton ist durchgeplant, das Geld im Haushalt eingeplant. Doch dann die Überraschung: Vom Landesanteil der Städtebauförderung zog das Landesverwaltungsamt etwa eine Million Euro ab, den so genannten Bauherrenanteil. "Das ist ein 30-Prozent-Anteil in der Fördersumme, der pauschal herausgerechnet wird, weil sich bestimmte Flächen ja vermieten lassen," sagt Bürgermeister Lars Petermann. Diese Berechnung allerdings sei reine Theorie. "Es gibt keine weiteren Mieter im Schloss."

Der Linkspolitiker kann und will an der Förderprasxis aber nichts ändern. Zum einen sei es geltende Rechtslage. Zum anderen müsse man auf die Gleichbehandlung der Kommunen mit anderen Bauträgern achten. Wo immer möglich, so Sühl, versuche man, den Bauherren bei der Reduzierung ihres Anteils entgegenzukommen. So könnte etwa die angenommene Mieteinnahme gesenkt werden. Oder Flächen, die sich nun gar nicht zur Vermietung eignen, wie etwa Rathaustürme, könnten ganz von der Regerung ausgenommen werden. "Ich bin mir sicher, wir finden für Stadtilm eine Lösung. Erste Gespräche gab es erst vor wenigen Tagen."