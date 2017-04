Vogelgrippe Thüringen hebt Stallpflicht für Geflügel auf

In Thüringen besteht für Geflügel keine Stallpflicht mehr. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden die letzten beiden Beobachtungs- und Sperrgebiete am Montag aufgehoben. Sie lagen bei Mühlhausen und Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis.

Für Hühner hat die Stallpflicht ein Ende. Bildrechte: dpa

Wie ein Ministeriumssprecher MDR THÜRINGEN mitteilte, war der Gefahrenzeitraum diesmal besonders lang. In Regionen, in denen das Vogelgrippe-Risiko wegen des Durchzugs von Wildvögeln besonderes hoch war, bestand die Stallpflicht den Angaben zufolge zwischen 16 und 18 Wochen. Das flächendeckende Aufstallungsgebot für alle Thüringer Landkreise und Städte dauerte zwischen sechs und neun Wochen. Im gesamten Freistaat gab es 110 Geflügelpestfälle bei Wildvögeln, drei Ausbrüche bei Hausgeflügel und einen Ausbruch in einem Tierpark, dem Zoopark Erfurt.



Beim Eierverkauf waren die Einbußen nach Angaben des Geflügelwirtschaftsverbandes deutlich spürbar, hielten sich aber in Grenzen. Wegen der verlängerten Stallpflicht durften die betroffenen Betriebe die Hühnereier ab Mitte Februar offiziell nicht mehr als Freilandeier verkaufen. Nach Angaben des Geflügelwirtschaftsverbandes war der Lebensmitteleinzelhandel in den meisten Fällen trotzdem bereit, die Eier zum Preis von Freilandeiern zu verkaufen. Dadurch hätten die Verluste teilweise aufgefangen werden können, hieß es.