Aufarbeitungsbeauftragter Christian Dietrich Bildrechte: MDR/Katrin Fischer

Vor allem die Zwangsausgesiedelten seien enttäuscht, denen eine Entschädigung über den Weg einer Bundesratsinitiative in Aussicht gestellt worden sei. Bei der Aufarbeitung könne die Landesregierung noch keine nennenswerten Erfolge vorweisen. "Wenn es um die DDR geht, so ist oft eine Tabu-Zone zu spüren", sagte Dietrich. Es werde in der rot-rot-grünen Koalition zu wenig über die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit gesprochen. Vor der Regierungsbildung seien diese Gespräche intensiver gewesen.