Neue Warntafeln sollen künftig Stauzeiten auf Thüringer Autobahnen verringern. Nach Angaben des Verkehrsministeriums sollen spezielle Anlagen den Verkehr so lenken, dass einzelne Autobahnabschnitte wie etwa am Hermsdorfer Kreuz nicht überlastet werden. Ziel des Systems mit dem sperrigen Namen "Netzbeeinflussungsanlage" sei es, bei Störungen auf den viel befahrenen Autobahnen 4 und 9 die Fahrzeuge über die A38 und A71 zu leiten. Autofahrer erhalten dazu über die Anzeigentafeln Informationen zur Verkehrslage. Dies sei bei Sperrungen von Autobahntunneln, Bauarbeiten und Staus sinnvoll, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa.

Lange Staus auf Autobahnen sollen künftig vermieden werden. Bildrechte: Colourbox.de

Der ADAC hält diese Tafeln nach eigenen Angaben für sinnvoll. Wolfgang Herda vom ADAC Hessen-Thüringen sagte, die Tafeln zeigten zum Beispiel minutengenau an, wie lange sich die Fahrt verzögert. Sie diene als gute Entscheidungsgrundlage, ob sich die Fahrt über eine Umleitungsstrecke lohnt. So könnten Bund- und Landesstraßen entlastet werden, die häufig als Ausweichstrecken bei Staus auf Autobahnen genutzt werden.



Bei den Warnsystemen handelt es sich um ein gemeinsames Projekt von Thüringen und Sachsen-Anhalt. Am Erfurter Kreuz wurden bereits im Januar die 15 Meter langen und vier Meter hohen Anzeigentafeln montiert. Ab März sollen alle Tafeln montiert und an die Verkehrsrechensysteme beider Länder angeschlossen werden. Neue Messstellen sollen zudem auf den vier Autobahnen die Verkehrslage erfassen. Das gesamte System wird nach Ministeriumsangaben im Oktober dieses Jahres in Betrieb gehen. Die dafür notwendigen fünf Millionen Euro kommen dem Verkehrsministerium zufolge vom Bund.