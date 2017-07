Die Alternative für Deutschland trägt ihre Machtkämpfe nicht allein hinter verschlossenen Türen aus, die Partei nutzt auch die Sozialen Medien, um die innerparteilichen Gegner anzugreifen. Thomas Rudy schreibt auf Facebook: „Diese Vorgehensweise von Frau Brönner war zu erwarten. Mir war diese Dame auch gleich suspekt“ Und weiter: „Leider fallen bei Wahlen noch zu viele Mitglieder auf Selbstdarsteller rein, die ein angenehmes Äußeres haben und eine gute Rede machen". Rudy ist Landtagsabgeordneter der AfD Thüringen, Gefolgsmann von Björn Höcke und Sprecher des Kreisvorstandes der AfD Altenburg-Greiz. Für Rudy ist Brönner eine Karrieristin, die sich innerparteilich gescheitert nun den Gegnern von Björn Höcke anbiedere. Die Rede ist von der bisherigen Höcke-Stellvertreterin im Landesvorstand der AfD, Steffi Brönner. Die wird dem wirtschaftsliberalen Flügel der Partei zugerechnet.

Nun schrieb sie an den Vorstand, die Entwicklungen im Thüringer Landesvorstand ließen es nicht mehr zu, für Thüringen zu sprechen. Es ist ihr letztes Schreiben in der Funktion als stellvertretende Landessprecherin.

Es ist ihre Rücktrittserklärung. Sechs Seiten lang und voll von Vorwürfen gegen jene Teile der Partei, auf deren Unterstützung Landeschef Björn Höcke felsenfest bauen kann. Brönners Tenor: In der AfD Thüringen lenke zunehmend jener Teil die Geschicke der Partei, der sich „langsam aber stetig nach rechtsaußen/rechtsextrem hinbewegt." So sei es beispielsweise erschreckend, dass in der Landtagsfraktion der AfD ein Grafiker beschäftigt werde, dessen Vergangenheit für die Einstellung für „jeden bürgerlich-liberaldenkenden Demokraten ein absolutes Ausschlusskriterium darstelle.

AfD-Landtagsabgeordneter Thomas Rudy. Bildrechte: MDR/Holger John/Viadata Besagter Grafiker Jirka B. ist als Mitarbeiter der Landtagsfraktion in der Abteilung Strategische Kommunikation aufgeführt. Zuvor soll er - nach bislang unwidersprochenen Recherchen des Online-Magazins „Thüringenrechtsaussen" - während der 90er-Jahre in gleich mehreren verfassungsfeindlichen Organisationen Mitglied gewesen sein. Brönner wirft der Fraktion in ihrer Rücktrittserklärung vor, die Personalie sogar noch verteidigt zu haben: Die Fraktion habe argumentiert, B. „wäre gut und wichtig für die Arbeit der Fraktion und der Partei", schreibt sie in der Rücktrittserklärung. Insbesondere der rechtsnationale Flügel, ein Zusammenschluss von Parteimitgliedern um Björn Höcke und seinen Büroleiter Jürgen Pohl, lasse es an innerparteilicher Demokratie fehlen.

Als Beleg dafür führt Brönner an, dass Höcke beispielsweise versucht habe, den Auftritt des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus und Bundesvorstandsmitglied, Georg Pazderski, in Thüringen zu verhindern. Der Berliner Pazderski unterstütze das Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke, so Brönner. Büroleiter Pohl - er ist Nummer zwei auf der Thüringer Landesliste für die Bundestagswahl – habe versucht, der Landeschefin der Jungen Alternative, Jana Schneider, Redeverbot bei einer Veranstaltung zu erteilen. Schneider solle sich nicht hinter Höcke nach dessen umstrittener Dresdener Rede gestellt haben. „Ist es jetzt ein Muss in Thüringen, alles gut zu finden, was Björn Höcke sagt und tut? Was ist das für ein Demokratieverständnis?", klagt Brönner in dem Schreiben an.

Schwelender Konflikt eskalierte

Der Pressesprecher des Landesverbands, Torben Braga, verweist für den im Urlaub befindlichen Höcke darauf, dass sowohl die Veranstaltung mit Georg Pazderski in Jena, als auch der Auftritt von Jana Schneider beim „Politischen Aschermittwoch" der AfD wie geplant stattgefunden hätten. Björn Höcke habe seinerzeit den Sprecher des Stadtverbandes Jena lediglich darum gebeten, in Zukunft bei Auftritten prominenter Redner, zum Beispiel aus den Reihen des Bundesvorstands, die Landesspitze zu informieren. „Dies entspricht auch der Praxis bei sonstigen Veranstaltungen von Untergliederungen der AfD Thüringen", so Braga. Auch habe es keine versuchte Einflussnahme seitens des „Flügels" gegeben. Jürgen Pohl sei jedoch Vorstandskollege und sei bei der Planung des „Politischen Aschermittwochs" selbstverständlich auch involviert gewesen.

Eskaliert ist der latent schwelende Konflikt zwischen Brönner und der AfD allerdings in der Auseinandersetzung in einer anderen Angelegenheit: Eben im Richtungs-Streit mit Torben Braga. Auch Braga wird der Bewegung „Der Flügel" zugerechnet.

Braga und Brönner hätten - so schildert es Brönner es in ihrer Rücktrittserklärung - vom Landesvorstand gemeinsam den Auftrag erhalten, mit einem Südthüringer AfD-Mitglied Kontakt aufzunehmen. Dieses AfD-Mitglied habe dem Hildburghäuser NPD-Führungskader ein Grundstück für ein Rechtsrockkonzert zur Verfügung stellen wollen. Brönner forderte, der Landesvorstand müsse sich davon distanzieren. Braga dagegen hat sich in einem „offenen Brief" an verschiedene Parteivorstände gegen eine solche Distanzierung ausgesprochen. Brönner schreibt in ihrer Rücktrittserklärung, dass Braga „aufgrund seiner ehemaligen Mitgliedschaften eventuell weniger Probleme mit den Personen um ein Rechtsrockkonzert hat". Der Pressesprecher war vor seinem Engagement bei der Thüringer AfD Sprecher der Deutschen Burschenschaften und stand dabei in enger Verbindung zu ultrarechten bis latent rechtsextremen Netzwerken.

Braga stellt Konflikt anders dar

Braga ist Unterzeichner einer Presserklärung von diesem Mittwoch, in dem er seinen Konflikt mit Steffi Brönner anders darstellt. „Der Vorwurf der Untätigkeit in dieser Angelegenheit ist unbegründet: Das damalige Mitglied (Anm. d. Red.: Der Südthüringer ist inzwischen aus der AfD ausgetreten) sei zur nächsten Präsenzsitzung des Landesvorstandes vorgeladen worden. Dies entspreche der gängigen Praxis vor Einleitung eines Parteiordnungsverfahrens, da rechtsstaatliche Grundsätze es verlangen, dass dem „Beschuldigten" Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben wird.

AfD-Landtagsabgeordneter Stefan Möller. Bildrechte: MDR/Holger John/Viadata Steffi Brönner war von der AfD selbst mit der Betreuung des Sachverhalts beauftragt worden. Sie bestätigte erst vor wenigen Tagen schriftlich, das ehemalige Mitglied beispielsweise nicht gebeten zu haben, von seiner Unterstützung für die „Konzerte" Abstand zu nehmen und die Vermietung seines Grundstücks zu widerrufen. „Dies hat daraufhin unser Landessprecher Stefan Möller getan."



Aus der AfD hieß es, die nächste Präsenzsitzung des Landesvorstandes sei für Ende Juli anberaumt. Doch bis dahin hätte das umstrittene Konzert jedoch bereits stattgefunden. Die Kontaktaufnahme von AfD-Landessprecher Möller wiederum erfolgte offenbar erst, nachdem Brönner die Bundespartei eingeschaltet hatte. Genau lässt sich das nicht belegen: Frau Brönner war für eine Stellungnahme heute nicht erreichbar, befindet sich im Urlaub.

Wenige Monate vor der Bundestagswahl wird der Ton im innerparteilichen Streit deftig: „Polithure" ätzen Facebook-Freunde von Landtagsmitglied Rudy. Brönner gehöre in die Wüste geschickt. Oder: „Der sieht man doch schon an im Gesicht, dass sie ´ne linke, grüne, undemokratische Idiotin ist." Andere mutmaßen, dass es sich bei der stellvertretenden Landessprecherin um eine V-Frau des Verfassungsschutzes handele, die der AfD gezielt schaden solle.

Brönner scheut vollständigen Bruch mit Partei

Steffi Brönner allerdings scheut den vollständigen Bruch mit der Parte. Ausdrücklich betont sie in ihrer Mail an den Landesvorstand, dass sie über ihre Arbeit in der Bundesprogrammkommission darum wisse, dass es in der Partei bundesweit eine Menge Mitglieder und Funktionsträger gebe, die konservativ, bürgerlich-liberal seien und mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das sei bundesweit gesehen die Mehrheit, die aber werde vom Flügel lautstark übertönt. Brönner will daher weiter in der Programmkommission der Bundespartei mitarbeiten.