Das Land Thüringen kann in den kommenden beiden Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher veranschlagt. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN rechnen die Steuerschätzer jetzt damit, dass 2018 und 2019 jeweils 100 Millionen Euro mehr Steuern in die Landeskasse fließen als bisher veranschlagt. Bei der letzten Steuerschätzung im November waren die Experten noch davon ausgegangen, dass Thüringen 2018 rund 12 Millionen Euro weniger an Steuern einnimmt und 2019 rund 21 Millionen Euro.

