Das Thüringer Finanzministerium hat die Zahlen der Mai-Steuerschätzung konkretisiert. Wie Ministerin Heike Taubert am Dienstag mitteilte, kann der Freistaat in diesem Jahr mit 296 Millionen Euro mehr Steuern rechnen als im laufenden Haushalt veranschlagt. Noch am Wochenende hieß es, das Plus betrage 200 Millionen Euro.