Die Stiftung gibt es seit 2005. Bildrechte: MDR/Kay Giertzuch

Der Etat der Stiftung "FamilienSinn" umfasst in diesem Jahr rund 1,8 Millionen Euro. Derzeit fördert die Stiftung beispielsweise Familienurlaub, Bildungsangebote und die Kinderwunschbehandlung in Thüringen. Zudem unterstützt sie 15 Familienzentren in Thüringen. Hier können sich Großeltern, Eltern, Kinder und Jugendliche beraten lassen oder beispielsweise an Sport-, Näh- und Gesundheitskursen teilnehmen.



Das neue Landesprogramm soll ab Januar 2018 in einer Pilotphase erprobt werden. Dafür hat das Sozialministerium den Landkreis Altenburger Land und den Kyffhäuserkreis ausgewählt. Beide Landkreise verfügten bereits über Erfahrungen im Bereich der Sozialplanung und das Zertifikat "Familiengerechte Kommune". Für das Landesprogramm hat Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag zehn Millionen Euro vorgesehen, um Angebote stärker aus der Sicht und den Bedürfnissen der Familien zu gestalten. Dazu zählen nach Ansicht des Sozialministeriums gute Betreuung von Kindern und Senioren, neue Wohnformen und ein bedarfsgerechter Busverkehr auf dem Land.