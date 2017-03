Investitionen 2017 300 Millionen Euro für Thüringer Straßen

Der Rennsteig-Tunnel bei Gräfenroda. Bildrechte: dpa

Konkret geplant sind 2017 Arbeiten am Rennsteig-, am Hochwald- und am Höllberg-Tunnel entlang der Autobahn 71. Für technische Nachbesserungen werden allein bei diesen drei Bauwerken seit 2011 dann insgesamt knapp zwölf Millionen Euro geflossen sein. Aus Sicht des Straßenbau-Amtes ein gut investiertes Geld: So seien Rennsteig- und der Berg Bock-Tunnel beim prestigeträchtigen ADAC-Tunneltest in der Rubrik "alte" Tunnel Sieger geworden. Und das Amt kalkuliert selbstverständlich weitere Folgekosten ein: "Auch in den nächsten Jahren ist mit weiteren Erhaltungsmaßnahmen in der Sicherheitstechnik zu rechnen, allein schon um den technischen Verschleiß abzufangen."