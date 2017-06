Die Bewohner im früheren Altkreis Meiningen haben derzeit die Qual der Wahl: Werfen sie ihr Altpapier in die graue Tonne mit blauem Deckel oder in die komplett blaufarbene Tonne? Die graue gehört der Suez Deutschland GmbH, die blaue den Kreiswerken Schmalkalden-Meiningen. Ihre Tochterfirma, die Schmalkalden Stadtreinigung GmbH (SSR), sammelt seit Jahresbeginn ebenfalls das Papier ein. Suez gefällt das überhaupt nicht und legte deshalb Beschwerde bei der Vergabekammer des Freistaates Thüringen ein.

Wie ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes MDR THÜRINGEN sagte, hat die Vergabekammer Suez Recht gegeben, weil der Landkreis Schmalkalden-Meiningen über seine Kreiswerke den Auftrag zur Papierabfuhr ohne Ausschreibung an die Kreiswerke-Tochter SSR vergeben hatte. "Mehr haben wir dazu nicht zu sagen", so Sprecher Adalbert Alexy.

Damit ist die Sache aber nicht aus der Welt. Denn nach dem Beschluss der Vergabekammer gibt es nicht mehr nur den Streit ums Papier, sondern um die Deutungshoheit. Beide Seiten sehen sich im Recht: Suez erklärte, der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hätte die blauen Tonnen gar nicht erst aufstellen dürfen. Der Landkreis habe gegen diesen Beschluss auch kein Rechtsmittel eingelegt. Landkreis und Stadtreinigung seien nun aufgefordert worden, die Sammlung einzustellen und die eigenen Tonnen wieder einzuziehen. "Die Meininger Bürgerinnen und Bürger sollen in Bälde wieder sorgenfrei ihre Altpapiertonne von Suez befüllen können", so ein Unternehmenssprecher.

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hingegen erklärte, die Bürger im Altkreis Meiningen könnten ihr Altpapier weiterhin in der blauen Tonne des Landkreises entsorgen. Landrat Peter Heimrich (SPD) sagte, die Vergabekammer habe bestätigt, dass die Kreiswerke das Papier einsammeln dürften. Nur dürfe das nicht die Stadtreinigung Schmalkalden tun. Also würden in Zukunft die Kreiswerke die blauen Tonnen leeren. Heimrich ging noch weiter: "Ob und wann Suez ihre Altpapiertonnen abzieht, können wir nicht absehen. Jedoch wird es für unseren Konkurrenten aufgrund unserer steigenden Sammelmengen bald nicht mehr lohnenswert sein." Laut Landrat landen inzwischen mehr als 80 Prozent des Altpapiers in den Tonnen des Landkreises.