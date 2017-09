Der Thüringer Landkreistag und das Finanzministerium streiten um den erhöhten Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende. Auf der Präsidiumssitzung des Landkreistages am Freitag forderten die Landräte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) auf, noch in diesem Jahr zusätzliche sieben Millionen Euro an die Landkreise auszuzahlen. Landkreistagspräsidentin Martina Schweinsburg (CDU) warf Taubert vor, das Geld, mit dem Kinderarmut bekämpft werden solle, zu verweigern.



Der kommunale Spitzenverband geht davon aus, dass sich die Zahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen in Thüringen von bisher 15.000 auf 30.000 verdoppeln wird. Es seien bereits viele Anträge für den neuen Unterhaltsvorschuss eingegangen.