Die Landesregierung will den Verlauf der "Südlink"- Trasse durch Thüringen mit einer weiteren Initiative noch verhindern. Wie das Umweltministerium MDR THÜRINGEN mitteilte, soll es bis Jahresende eine neue Biosphärenreservats-Verordnung geben. Der entsprechende Gesetzentwurf sei zweimal im Kabinett behandelt worden und soll nun in den Landtag eingebracht werden. Die Verordnung soll Stromtrassen in Naturgebieten verbieten.

Nach Ansicht der Umweltministerin müssen der Nationalpark Hainich, das "Grüne Band" an der einstigen Innerdeutschen Grenze und das Biosphärenreservat Rhön für Stromtrassen tabu sein. Siegesmund selbst wird an der offiziellen Inbetriebnahme der "Thüringer Strombrücke" nicht teilnehmen. Zur Begründung teilte das Umweltministerium MDR THÜRINGEN mit, die Ministerin sei aus Termingründen verhindert, weil sie am Abend in Apolda den Thüringer Umweltpreis verleihe.