Das Sturmtief "Egon" fegt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Stundenkilometern über Thüringen hinweg. Der Spitzenwert wurde nach Angaben des MDR-Wetterstudios am Freitagmorgen auf der Schmücke im Thüringer Wald gemessen. Wie die Polizei mitteilte, wurde etliche Bäume entwurzelt und stürzten auf Straßen. Die Straßen zwischen Steinach und Steinheid, zwischen Steinheid und Limbach sowie zwischen Judenbach und Jagdshof sind wegen umgestürzter Bäume blockiert. Außerdem wird von Schneeverwehungen berichtet. So schrieb eine Autofahrerin MDR THÜRINGEN via Facebook, sie stehe bei Spechtsbrunn im Raum Sonneberg an einem Berg. Zwar sei der Winterdienst "durch", die Straße werde aber sofort wieder zugeweht.

Ein umgestürzter Baum blockierte am Freitagmorgen die B281 bei Neuhaus am Rennweg im Kreis Sonneberg. Bildrechte: NEWS5/Merzbach