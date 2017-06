Eine Gruppe von etwa 20 Männern hat am Dienstagnachmittag Polizisten und Rettungssanitäter in Suhl angegriffen. Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, hatten die Beamten zuvor versucht, einen orientierungslosen Mann dem Rettungsdienst zu übergeben. Der 26-jährige stand nach Angaben der Polizei offenbar unter Drogeneinfluss. Beim Eintreffen der Sanitäter seien die Beamten und die Sanitäter zunächst von einem 32-jährigen bedrängt worden, bevor eine größere Gruppe dazugekommen sei. Die Polizisten seien unvermittelt angegriffen worden.