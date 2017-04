Landkreis Sonneberg Leblose Frau aus brennendem Haus in Almerswind geborgen

In Almerswind im Landkreis Sonneberg ist am Ostermontag ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Feuerwehrleute holten die 48 Jahre alte Eigentümerin leblos aus der brennenden Doppelhaushälfte. Der Notarzt konnte nur ihren Tod feststellen. Ein weiterer Bewohner der Doppelhaushälfte rettete sich laut Polizei aus eigener Kraft, nachdem er das Feuer bemerkt hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Brandursache und Höhe des Schadens sind noch unklar.

Grauer Qualm stieg aus den Fenstern des brennenden Hauses in Almerswind auf. Bildrechte: MDR/Marcus Heinz/MH PHOTOART & MEDIEN