In Hildburghausen ist am Dienstagmorgen (13.12.2016) eine Turnhalle vollständig abgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde eine Leiche in dem Turnhallengebäude gefunden. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, wurde der Leichnam im Wohnbereich der abgebrannten Turnhalle entdeckt. Die endgültige Identifizierung liegt noch nicht vor. Bildrechte: MDR/news5