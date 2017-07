TU Ilmenau Studenten hoffen nach Rennwagen-Brand auf Hilfe

Für die Studenten des "Team Starcraft" der Technischen Universität Ilmenau lief eigentlich alles nach Plan: Sie sollten eines von 115 Teams aus 24 Ländern sein, die bei der Formula Student Germany mit einem selbst gebauten Rennwagen an den Start gehen sollten. Mehr als 100 studentische Teams hoffen noch auf einen Startplatz für den internationalen Konstruktionswettbewerb, der in vier Wochen in Hockenheim stattfinden soll. Doch für die Ilmenauer Studenten ist ihr Traum vom Rennen am Wochenende in Flammen aufgegangen: Der Rennbolide ist aufgrund eines technischen Defekts komplett abgebrannt. In der Werkstatt in Langewiesen hatte sich ein Lithium-Ionen-Akku entzündet.

Studenten starten Spendenaktion

Gleich zwei Rennwagen beschädigt