Die Verwaltung des Biosphärenreservats Vessertal hat sich den Forderungen nach einem Erhalt des Rennsteigshuttles angeschlossen. Die Zugverbindung sei mit 70.000 Fahrgästen seit 2014 ein absolutes Erfolgsmodell, teilte ein Sprecher mit. Die Bahnstrecke führt von Erfurt über Ilmenau zum Bahnhof Rennsteig bei Schmiedefeld. Wie sich das Angebot auf den Tourismus auswirkt, lässt sich laut dem Sprecher am Beispiel Stützerbach ablesen: Der Kneipp-Kurort habe im vergangenen Jahr bei den Übernachtungen ein Plus von 13 Prozent gegenüber 2015 verbucht. Und das, obwohl ein Hotel über mehrere Monate geschlossen war. Im gesamten Thüringer Wald war die Zahl der Übernachtungen im selben Jahr um drei Prozent zurückgegangen.

Bahnbetrieb entlastet Parkplätze am Rennsteig

Seit Jahresbeginn sind laut der Reservatsverwaltung bereits 4.000 Menschen mit dem Rennsteigshuttle gefahren. Sie hätten so dafür gesorgt, dass bis zu 1.500 Autos weniger die knappen Parkplätze auf dem Rennsteig blockieren. Außerdem wäre es nach Ansicht der Reservatsverwaltung fahrlässig, den Shuttlebetrieb einzustellen: 2013 habe die Region das Tourismusbudget des Wirtschaftsministeriums in Höhe von 375.000 Euro gewonnen. Mit dem Geld seien alle Marketingaktivitäten, die elektronische Gästekarte und das Rennsteigticket finanziert worden. Ohne Shuttle wäre das alles nutzlos gewesen, weil es ohne ihn das Rennsteigticket nicht geben würde, so der Sprecher.

Rein touristisches Angebot

Zuvor hatten bereits die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders (parteilos) und die IHK Südthüringen von der Landesregierung ein klares Bekenntnis zum Rennsteigshuttle gefordert.

Fahrgäste des Rennsteigshuttles konnten am vergangenen Wochenende für den Erhalt des Angebots unterschreiben. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Nach zweieinhalb Jahren Probebetrieb sei es an der Zeit, dass die Strecke in den Dauerbetrieb übergehe, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas. Auch für die beteiligten Unternehmen und die Touristiker sei die ständige Unsicherheit nicht länger tragbar. Zugleich erinnerte Pieterwas an das neue Tourismusprogramm "Zukunft Thüringer Wald". Werde der Rennsteigshuttle in Frage gestellt, sei das mit den Zielen des Programms nicht vereinbar. Zudem schlug er vor, die Zugverbindung nicht mehr beim Verkehrs-, sondern beim Wirtschaftsministerium anzusiedeln, da es sich um ein rein touristisches Angebot handele. Für den Tourismus ist in Thüringen das Wirtschaftsministerium zuständig.

Sorgen um Streichung des Shuttles

Landrätin Enders rief dazu auf, bei der Nahverkehrsgesellschaft Thüringen für den Shuttle zu werben: Bis zum 28. Februar könnten auf deren Internetseite Hinweise, Anregungen und Stimmen für den Erhalt abgegeben werden. Dort stehen auch seit kurzem die Entwürfe für die Zugfahrpläne im kommenden Jahr. Der Rennsteigshuttle ist nicht aufgeführt. Vom Verkehrsministerium hieß es dazu, im Entwurf des Zugfahrplans stünden nur die Verbindungen, die ohnehin im Regelbetrieb laufen. Daher sei der Shuttle dort nicht aufgeführt. Daher gibt es in der Region Sorgen, dass er komplett gestrichen wird.

Ein klares Bekenntnis zum Shuttle wollte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht abgeben, sondern erklärte, dass die Fahrgastzahlen in letzter Zeit zurückgegangen seien. Manfred Thiele von der Rennsteigbahn erklärte, an den tollen Winterwochenenden seien pro Zug 50 Passagiere an Bord gewesen. Von rückläufigen Fahrgastzahlen habe er nichts festgestellt.



Seit Juni 2014 fährt der Rennsteigshuttle im Probebetrieb. Landrätin Enders, der Streckenbetreiber und die anderen Befürworter setzen sich für einen Regelbetrieb über mindestens zehn Jahre ein. Die Landrätin des Ilm-Kreises, Petra Enders, wirbt zusammen mit Unterstützern für den Erhalt des Rennsteigshuttles - auch mit Hilfe einer Unterschriftenaktion. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck