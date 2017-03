Der Skilift am Fallbachhang war in den 1970er-Jahren gebaut worden und bis 1999 in Österreich in Betrieb. Dann wurde er in Oberhof neu installiert. Ersatzteile gibt es seit 20 Jahren nicht mehr. Entsprechend störanfällig ist der Lift: Allein in der Wintersaison 2015/2016 war er an zwölf Tagen wegen technischer Störungen außer Betrieb.