In Fambach im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist am Dienstagmorgen der Dachstuhl eines Wohnhauses komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 4:45 Uhr aus. In dem Haus wohnt eine vierköpfige Familie. Sie konnte sich rechtzeitig ins Freie retten.