Rund 3.000 Menschen haben am Montagabend in Sonneberg für den Erhalt des Landkreises und der Kreisstadt demonstriert. Bürgermeister Heiko Voigt (parteilos) sprach von einem überwältigenden Votum und einem unüberhörbaren Signal. Er warnte vor dem Verlust des Kreisstadt-Status, weil sonst die Wirtschaft und die Infrastruktur geschwächt würden. Ab sofort solle es jeden Montag eine solche Demonstration geben. Voigt sagte wörtlich: "Wir machen so lange weiter, bis aus Erfurt Signale kommen, dass mit diesem Blödsinn aufgehört wird."

Der Rathausplatz in Sonneberg war voll. Bildrechte: MDR/Bert Weber