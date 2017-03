Wolfgang Deckert aus Rieth - Ortsteil der Einheitsgemeinde Hellingen - ist entsetzt. Wenn er den Kirchberg betrachtet, denkt er an eine Mondlandschaft, nicht aber an einen grünen Park. Das, so Deckert, war der Kirchberg in Rieth nämlich mal. Mitte März aber rollte eine Firma an und machte den Robinien den Garaus. Das Unternehmen sei mit schwerer Technik über die zarten Bäume gefahren und habe alles platt gemacht. Laut Deckert stehen noch ganze drei Bäume. Gemeinsam mit einem Polizisten hat er sich den Schlamassel angeschaut und stellte fest: "Da sind jetzt 26 Baumstümpfe. Dabei durften nur elf Bäume gefällt werden." Außerdem wirft Deckert der Gemeindeverwaltung vor, gegen das Thüringer Naturschutzgesetz verstoßen zu haben. Danach sind Eingriffe in die Natur wie das Fällen von Bäumen nach dem 28. Februar tabu. Deckert will in den Baumkronen Vogelnester gesehen haben. Das Umweltamt in Hildburghausen bestätigte beides. Amtsleiter Roland Müller sagte MDR THÜRINGEN, ab dem 1. März dürfe in der Regel kein Baum mehr gefällt werden. Vogelnester seien durchaus denkbar. Allerdings sei es nicht sicher, dass sie auch bewohnt waren.

Wo die Regel thront, ist die Ausnahme nicht weit: Der Bürgermeister der zuständigen Einheitsgemeinde Hellingen, Christopher Other (CDU), berief sich auf die Einzelfallentscheidung, die der Gesetzgeber auch zulasse. "Wir haben die Bäume Mitte März gefällt, weil es bei der Firma zu einem Personalengpass gekommen war und sie nicht früher anfangen konnte." Die Vegetation sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit gewesen, so dass die Baumfällaktion zu vertreten gewesen sei. "Wir haben die Verkehrssicherheitspflicht über den Umweltschutz gestellt." Denn genau darum ging es laut Bürgermeister der Gemeinde: Sie hatte im vergangenen Jahr festgestellt, dass mehrere Robinien morsch sind und auf die benachbarte Kreisstraße zu stürzen drohten.



Und was ist mit den 26 Baumstümpfen? Bürgermeister Other konnte die Anzahl nicht bestätigen, wies aber auf einen für ihn entscheidenden Umstand hin: Unter die Baumschutzsatzung der Gemeinde fielen nur Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 80 Zentimetern. Viele der gefällten Bäume waren laut Other dünner. Dann sei festgestellt worden, dass zwei Bäume innen hohl und damit gefährlich waren. In einem weiteren Fall habe sich gezeigt, dass aus einer Wurzel zwei Bäume, ein sogenannter Zwillingsbaum, erwachsen war. Auch dieser wurde beseitigt. "Wir haben also insgesamt 14 Bäume gefällt, aber mit Sicherheit keine 26", so der Bürgermeister. Außerdem wies er darauf hin, dass die Wurzeln in der Erde bleiben und die Robinien, die auch als falsche Akazie bezeichnet werden, neu austreiben. "Bald werden dort wieder gesunde Bäume stehen." Die Einnahmen aus dem Holzverkauf bezifferte Other auf 700 Euro. Sie seien den Kosten von 4.000 Euro für die Baumfällaktion gegengerechnet worden.