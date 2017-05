Geplante Gebietsreform Großkreis Südwestthüringen wieder im Rennen

In Sonneberg ist der Widerstand gegen die geplante Gebietsreform groß. Die Stadt fürchtet dadurch den Verlust an Bedeutung. Bildrechte: MDR/Bert Weber

Als tot bezeichnete der Landrat von Schmalkalden-Meiningen, Peter Heimrich (SPD), die geplante Gebietsreform. Er könne nur noch darüber lachen. Jetzt werde wieder versucht, am Kreis Schmalkalden-Meiningen "herumzuschnippeln". Jede neue Idee der Landesregierung trage in der Region dazu bei, dass Unverständnis und Protest gegen die Reform noch größer würden. Außerdem verstoße die Regierung immer wieder gegen ihre eigenen Vorgaben und schwäche damit ihre Position gegenüber dem Thüringer Verfassungsgericht. Für den 12. Juni kündigte der SPD-Politiker eine Großdemonstration auf dem Meininger Marktplatz an.



Der Sonneberger Bürgermeister Heiko Voigt sprach vom "alten Wahnsinn", der nun neu aufgelegt werde. Dieser Monsterkreis zerstöre regionale Zugehörigkeit. Damit verbunden wäre für Sonneberg der Verlust des Kreissitzes. Die Folge seien sinkende Kaufkraft und weniger Wirtschaftlichkeit. "Es ist unvorstellbar, dass eine Landesregierung eine ganze Region platt macht", sagte der Bürgermeister. Bei der dritten Demonstration am kommenden Montag gegen die Gebietsreform kündigte er den Auftritt des Vizelandtagspräsidenten Uwe Höhn an. Der SPD-Politiker gilt als Vater des Südthüringer Großkreises.