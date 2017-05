Die Feuerwehr in Schmalkalden ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Alle Daten der Stützpunkt- und Ortsteilfeuerwehr wurden am Dienstag verschlüsselt, teilte die Stadtverwaltung mit. Auf den Bildschirmen öffnete sich außerdem eine "Erpresserdatei", in der ein Lösegeld für die verschlüsselten Dateien gefordert wurde.