Hildburghausen Bündnisse gegen Neonazis vermissen Unterstützung

Pea Doubek von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen (Mobit) ist auch ins Café Charlott gekommen. "Das Versammlungsrecht gilt auch für Neonazis", sagt sie. Allerdings könne eine Ordnungsbehörde den Entfaltungsstatus der Rechtsextremen erheblich einschränken. Da sei in Hildburghausen durchaus Luft nach oben. "Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass eine Stadt auch erstmal eine Wertschätzung jenen Menschen gegenüberbringt, die einen Protest oder Feste für Demokratie auf die Beine stellen." Es sei wünschenswert, dass Landrat oder Bürgermeister sich "auch mal ganz vorne anstellen" und somit dem Protest ein prominentes Gesicht geben würden. Eine Stadt könne zivilgesellschaftliche Aktionen unterstützen, ohne ihre gesetzliche und rechtliche Neutralität zu verletzten. Die Unterstützung der Engagierten, das sei auch ein wichtiges Signal nach außen.

Rainer Hotop wünscht sich, wie viele in der Runde am Tisch, ein klares Bekenntnis von Bürgermeister und Landrat zu den Bündnissen gegen Rechts. Doch an diesem Nachmittag bleiben die Engagierten unter sich. Zu einem Austausch mit den Zuständigen der Verwaltung kommt es nicht. Landrat und Bürgermeister sind im Urlaub. Vertreter von Stadt und Landkreis nahmen nur an einem zuvor stattfindenden internen Gespräch mit der Landtagsabgeordneten und der Mobilen Beratung teil. Für den Bürgeraustausch im Anschluss und ein Interview mit MDR THÜRINGEN standen sie nicht mehr zur Verfügung.