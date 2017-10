Wegen versuchten Mordes an seiner Freundin ist ein 35-jähriger Mann aus Hildburghausen zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil fiel am Mittwoch nach drei Prozesstagen am Landgericht Meiningen. Verurteilt wurde der Angeklagte wegen versuchten heimtückischen Mordes, schwerer und gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung.