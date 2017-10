Justizzentrum mit dem Landgericht in Meiningen Bildrechte: dpa

Außerdem entschuldigte sich der Mann am Mittwoch für seine Taten. Er könne sich aus heutiger Sicht nicht erklären, warum der Streit mit seiner damaligen Lebensgefährtin derart eskaliert ist. Der 35-Jährige hatte sich laut Anklage im gemeinsamen Haus in Hildburghausen mit seiner Lebenspartnerin zunächst gestritten.



Nach dem Wortgefecht soll der Angeklagte die Frau dann von hinten mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Ihr mussten danach die Niere und die Gallenblase entfernt werden. Ein Urteil soll am Mittwoch noch nicht fallen. Das Gericht hat weitere Verhandlungstage angesetzt.