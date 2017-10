Eine Fichte auf dem Gelände des Terrassenbades Schönbrunn ist der schönste Thüringer "Baum des Jahres 2017". Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kürte den Baum in der Gemeinde Schleusegrund in Hildburghausen. Der zweite Platz ging an eine Schlossbergfichte in Oberhof, der dritte Platz an eine Fichte in Suhl.

Der perfekte Weihnachtsbaum? Diese Fichte wurde zu Thüringens Baum des Jahres 2017 gekürt. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann