Der Hildburghäuser Landrat Thomas Müller hat dazu aufgerufen, gegen das nächste geplante Rechtsrock-Konzert am Sonnabend in Themar "Flagge zu zeigen". In einer Mitteilung verwies Müller auf ein für den 29. Juli in Themar geplantes Volksfest unter dem Motto "Kein Platz für Nazis - Themar bleibt bunt". Dieses beginne um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche und werde dann auf dem Marktplatz fortgesetzt. "Liebe Bürgerinnen und Bürger, kommt nach Themar und feiert mit! Ich freue mich, Euch dort zu treffen", so Müller in seiner Mitteilung.