Themar Protest gegen weiteres Rechtsrock-Konzert

In Themar haben am Sonnabend zahlreiche Menschen mit einem Friedensgebet und einem Fest in der Innenstadt gegen ein Musikfestival von Neonazis am Stadtrand protestiert. Landrat Thomas Müller sprach von einigen Hundert Menschen, die sich in der Stadtkirche und dann auf dem Marktplatz versammelt hätten. "Wir wollen deutlich machen, dass Themar und unser Landkreis Hildburghausen nicht braun sind", sagte Müller. Die Rechten bei dem Konzert spiegelten nicht die Gesinnung der Menschen in der Region wider.