Lebt in Thüringen ein zweiter Wolf? Im Raum Eisfeld wurde vielleicht einer gesichtet. Das Thüringer Umweltministerium geht diesem Verdacht nach. Der Pressesprecher des Thüringer Umweltministeriums, Jeffrey Ludwig, sagte MDR THÜRINGEN, dass Spuren gesichert wurden. Trittsiegel und Kotproben würden nun vom sogenannten Wolfskompetenzzentrum des Bundes untersucht. Außerdem hätten die Experten ein Foto begutachtet, auf dem ein wolfsähnliches Tier zu sehen sei, sagte Ludwig. Es konnte aber nicht ermittelt werden, ob es sich um einen Wolf oder einen Wolfshund - also einen Mischling aus Wolf und Hund - handelt. Ludwig sprach von einem Verdachtsfall. Sollte die Proben den Verdacht bestätigen, wäre das Tier in Eisfeld der zweite nachgewiesene Wolf in Thüringen. Bisher ist eine Wölfin auf einem Truppenübungsplatz bei Ohrdruf bekannt.