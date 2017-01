In den Thüringer Wäldern ist Erntezeit: Die Verhältnisse sind ideal, um Bäume zu fällen, teilte das Forstamt Oberhof MDR THÜRINGEN mit. Grund für die guten Bedingungen sei der gefrorene Boden. Auf dem könnten die schweren Forstmaschinen nämlich problemlos fahren, um an die Bäume in den Wäldern zu gelangen.