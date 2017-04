Nach angekündigter Standort-Schließung Hopf-Mitarbeiter in Floh-Seligenthal geben nicht kampflos auf

Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Yvonne Falk, NGG-Sekretär Jens Löbel, Betriebsratsvorsitzende Tina Schuchardt (v.l.n.r.). Bildrechte: MDR/Rolf Dieter Lorenz

Am Freitag tagt der Gesamtbetriebsrat in Melle bei Osnabrück. Das Feinkost-Werk Hopf in Floh-Seligenthal gehört zum Feinkost-Riesen Homann. Homann hat etwa 3.000 Mitarbeiter und ist eine Tochter des Müller-Konzerns.



Homann plant, im Jahr 2020 neben das Feinkost-Werk Hopf in Floh-Seligenthal drei weitere Standorte in Niedersachen und Nordrhein-Westfalen zu schließen. Der Konzern begründet das mit einem harten Wettbewerb und mangelndem Entwicklungspotential. Die Produktion soll verlagert und an einem Standort gebündelt werden. Favorisiert wird der Standort Leppersdorf bei Dresden, wo Müller eine große Molkerei betreibt. Dort plant Müller 500 Millionen Euro zu investieren.