Die Ilmenauer Netzleitwarte ist kein Teil des realen Stromnetzes. Sie überwacht und steuert ein Hochspannungsnetz aus der Ferne, das an der TU Magdeburg simuliert wird. Die Anlage wird zu Forschungs- und Demonstrationszwecke eingeschaltet, läuft aber nicht durchgängig im Schichtbetrieb wie echte Leitwarten. Insgesamt kostet das Projekt 7,2 Millionen Euro. 5 Millionen zahlt das Bundesministsterium für Wirtschaft, die restlichen 2,2 Millionen Euro investiert Siemens. Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission GmbH ist beratend am Projekt beteilgt. Ein Großteil des Geldes wird für Personalkosten verwendet.

Die etwa zwei Dutzend Wissenschaftler der Forschungsgruppe Elektrische Energieversorgung und die Unternehmen wollen drängende Fragen beantworten: Wie muss das System in 20 bis 30 Jahren funktionieren? Wie läuft in Zukunft ein Blackout ab? Die Beteiligten erhoffen sich, in der Laborsituation Systeme und Produkte zu entwickeln, die kommende Probleme bewältigen können. Daten rund um Stromerzeugung und -verbrauch sollen schneller vearbeitet werden, um die Entscheidungen des Personals in den Netzleitwarten noch besser zu unterstützen. Diese könnten dann auch in der Ilmenauer Netzleitwarte für neue Systeme geschult werden.