Ein Großaufgebot von Polizei und SEK Thüringen hat am Sonntagabend in Ilmenau nach einem geflohenen Häftling gesucht. Das erklärte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes MDR THÜRINGEN. Bei dem Flüchtigen handele es sich um den Ausbrecher aus Suhl-Goldlauter. Es gebe Hinweise darauf, das sich der Moldawier dort aufhalten könnte, sagte die Behörden-Sprecherin. Im Mittelpunkt des Einsatzes steht das weitläufige Gelände des Porzellanwerkes im Osten der Stadt. Hier gibt es einige leerstehende ehemalige Produktionshallen. Das Gelände wird derzeit durchsucht.

Der 35-Jährige saß nach Angaben des Justizministeriums wegen des Verdachts auf Drogendelikte in Untersuchungshaft im Gefängnis in Suhl-Goldlauter. Ihm war am vergangenen Dienstag die Flucht gelungen. Die genauen Umstände teilte die Polizei nicht mit.