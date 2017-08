Bahnhof Rennsteig: Wettkochen in historischen Speisewagen

In den liebevoll gepflegten Speisewagen verschiedener Eisenbahn-Vereine konnten die Gäste eine kulinarische Rundreise unternehmen: Berliner Buletten, zum Nachtisch Thüringer Blechkuchen und dazu ein kühles Gaffel Kölsch! Das gibt es wahrscheinlich weder in Köln, noch in Berlin und normalerweise auch nicht in Thüringen.



