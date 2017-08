Der Streit um die Zukunft des Rennsteigshuttles ist beendet. Wie das Verkehrsministerium am Freitag in Erfurt mitteilte, wird das Land die Strecke zwischen Ilmenau und dem Bahnhof Rennsteig in Schmiedefeld für elf Jahre bestellen. Der Bestellvorgang stehe vor dem Abschluss. Damit könne die Südthüringen-Bahn ab Dezember regelmäßig fahren. Zuvor werde die Rennsteigbahn GmbH die Gleise für zweieinhalb Millionen Euro instand setzen. Das Land fördert das mit 75 Prozent. Der Shuttle war bislang nur im Probebetrieb gefahren.