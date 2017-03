Jens Zinck betreibt mit seiner Frau Beate und Schwiegertochter Manuela die "Herberge Wanderparadies im Steinachgrund" in Lauscha im Landkreis Sonneberg. Die Herberge liegt weit weg vom Schuss, mitten im Wald, unweit vom Schwimmbad Lauscha. Die Anlage hat sechs Bungalows, ist mit 34 Betten die größte Unterkunft der Glasbläserstadt. Etwa 2.900 Übernachtungen registrieren die Eigentümer und Betreiber pro Jahr. Doch Birgit und Jens Zinck haben ein gewaltiges Problem: Ihr Internet lahmt. Zwar liegt offiziell eine sogenannte 6000er DSL-Leitung an - das bedeutet sechs Megabit pro Sekunde. Doch diese Geschwindigkeit an sich ist schon nicht toll, oft aber kommt im Wanderparadies zwei Drittel weniger an. Nämlich dann, wenn die anderen Lauschaer im Internet surfen. Das Wanderparadies liegt zu weit vom letzten Verteilerknoten entfernt.

"Haben Sie schnelles W-Lan"?

Eigentümer und Betreiber des Wanderparadies (von links): Jens, Birgit und Manuela Zinck Bildrechte: MDR/Bert Weber Solche Internetgeschwindigkeiten sind in diesen Zeiten, wo sämtliche Buchungen übers Internet laufen, ein Unding. Außerdem stellen die Urlauber vor der Buchung meist zwei ganz konkrete Fragen. Erstens: Wie ist das Wetter? Zweitens: Haben Sie schnelles W-Lan? Bislang musste Herbergsvater Jens Zinck stets verneinen.



Nun hatte die Stadt Lauscha die Gelegenheit, am Förderprogramm für den Internetausbau teilzunehmen. Doch der Stadtrat lehnte überraschend ab. Jens Zinck fühlte sich wie vor den Kopf gestoßen. Ein Förderprogramm und die Stadt lehnt ab? Bürgermeister Norbert Zitzmann liefert die Begründung: Bis auf vier Haushalte seien schon alle Lauschaer am schnellen Netz. Auch bei den Unternehmen sehe der Internetausbau gut aus: Von den 240 ortsansässigen Firmen rasen laut einer Erhebung 239 durchs weltweite Netz. Nur eben das Wanderparadies nicht. Entscheidender Grund für das Nein des Stadtrates aber war: Das Landesförderprogramm für den Internetausbau hätte laut Bürgermeister nicht gegriffen, weil die Wanderherberge im Außenbereich liegt. Das hätte bedeutet, dass die Stadt alles bezahlen müsste - immerhin 584.000 Euro.

Bundesprogramm, Landesprogramm? Wie verwirrend...

Cordelius Ilgmann, Jens Zinck und Bürgermeister Norbert Zitzmann Bildrechte: MDR/Bert Weber Doch nun ist alles anders. Denn bei einem Vor-Ort-Termin im Wanderparadies stellte der Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik, Tourismus und Digitale Gesellschaft, Cordelius Ilgmann, fest, dass die Lauschaer offensichtlich einem Missverständnis aufgesessen sind. Denn es gehe um ein Förderprogramm des Bundes, nicht des Landes. Dieses Bundesprogramm fördere den Internetausbau mit bis zu 70 Prozent. Weil Lauscha in der Haushaltssicherung steckt, könnte das Land einspringen und den Eigenanteil von 30 Prozent übernehmen. Das heißt: Schnelles Internet zum Nulltarif. Die Stadt will sich nun die Unterlagen fürs Bundesprogramm besorgen und nochmal entscheiden. So könnte noch in diesem Jahr aus dem Wanderparadies auch noch ein Internetparadies werden.