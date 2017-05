Am Donnerstag beginnt die Rückreise nach Schmalkalden. An mehreren Stationen unterwegs wird gefeiert - so am Freitag in Möhra, am Samstag in Breitungen und am Sonntag in Schmalkalden.



Dieses Thema im Programm:

MDR THÜRINGEN - Das Radio | Feierabend | 17.05.2017 | ab 17:10 Uhr Bildrechte: MDR/Ruth Breer