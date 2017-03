Der Kurort Masserberg im Kreis Hildburghausen ist in den Tourismusverein Coburg.Rennsteig aufgenommen worden. Der Coburger Landrat Michael Busch (SPD) sagte am Mittwoch in Masserberg, er freue sich über die Ergänzung der bestehenden Angebote am Rennsteig. Touristische Attraktionen seien beispielsweise die Terrain-Kurwege, Rennsteig-Wanderwege und der Aussichtsturm „Rennsteigwarte" sowie im Winter die Skiarea Heubach. Mit dem Kurort im Gepäck will der Verein nun sein Wellnessangebot im Rodachtal um neue Gesundheitsangebote erweitern.

Das Badehaus in Masserberg Bildrechte: Bert Weber

Masserberg hatte den Beitritt zur Tourismusregion Coburg.Rennsteig im Oktober des vergangenen Jahres beschlossen. Die Gemeinde verspricht sich im Verband mehr Marketing in Oberfranken und letztlich mehr Gäste. Nach Angabven von Bürgermeister Dennis Wagner (Freie Wähler) haben die Oberfranken ihrerseits großes Interesse an Masserberg, weil Skihang und Loipen zur Verfügung stehen und gut ins Tourismusprofil passen. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der kommunale Klinikverbund Regiomed mit Sitz in Coburg und die Gemeinde über die Übernahme der insolventen Reha-Klinik in Masserberg verhandeln wollen. Das hatte der Klinik-Aufsichtsrat beschlossen. Die Mitgliedschaft Masserbergs im Tourismusverein dürfte die Gespräche beflügeln. Der Coburger Landrat Busch ist Vorstandsvorsitzender des Tourismusvereins und sitzt bei Regiomed im Aufsichtsrat.



Im Verein sind seit Juli 2015 mehr als 30 Tourismusanbieter aus dem Landkreis und der Stadt Coburg sowie aus dem Landkreis Sonneberg vereint. Die Tourismusregion umfasst das Gebiet des Coburger Lands und Teile des Rennsteigs und schlägt somit eine Brücke zwischen Nord-Bayern und Süd-Thüringen. Die Angebote erstrecken sich von Aktiv-Natur über Kultur und Geschichte bis hin zu Gesundheit und Wellness. Eine Besonderheit der Region ist die Handwerkskunst im Bereich Spielzeug und Glas. Ziel ist es nach Angaben von Geschäftsführer Stefan Hinterleitner, die Region als Ganzjahres-Ziel zu präsentieren, das besonders für Kurzurlaube geeignet ist. So können Gäste in einem der beiden Thermalbäder entspannen, anschließend in Coburg einkaufen, beispielsweise im Spielzeugmuseum Sonneberg Kultur genießen, um danach auf dem Rennsteig zu wandern oder Ski zu fahren. Das alles ist im Paket buchbar.