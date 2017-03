Es klingt bombastisch - und das ist es auch: "Bewegungszentrale Deutschland". Ursprünglich sollte es um ein Konzept für Mountainbike-Fahrer gehen. Doch das beauftragte Leipziger Institut absolutGPS erkannte schnell, dass Radfahren viel zu wenig ist. Also erweiterte man das Konzept unter dem Schlagwort "Bewegung".

Daraus entwickelte absolutGPS-Geschäftsführer Tilman Sobek die Idee von der "Bewegungszentrale Deutschland": Ein Team von Mitarbeitern baut dabei unter der Marke "Aktivregion Rennsteig" ein Internetangebot auf, das den Sport und die Bewegung in den Mittelpunkt rückt und entsprechende Angebote auf dem Rennsteig schnürt - nicht nur für Radfahrer, auch für Wanderer und Skifahrer.

Parallel dazu soll sich die Bewegungszentrale bundesweit bekannt machen - zum Beispiel über Kooperationen mit großen Verlagshäusern oder auch mit Gesundheitsmagazinen. Weiterhin empfiehlt die Studie zwei Mountainbike-Zentren: Eines soll im Raum Eisenach etabliert werden, ein zweites im Gebiet zwischen Oberhof, Frauenwald und Suhl. In Eisenach wäre demnach ein sogenanntes Trial-Centre möglich, ein begrenztes Gebiet mit anspruchsvollen Steigungen und Strecken. Für die Region Suhl/Oberhof wären möglicherweise Halbtages- oder Tagestouren denkbar.

Wie Sobek sagte, sind bisherige Angebote im Thüringer Wald bestenfalls durchschnittlich. Allerdings habe die Rennsteigregion riesiges Potenzial dafür. Nach seinen Angaben haben neueste Daten ergeben, dass unter 34 potenziellen Mountainbike-Regionen in Deutschland der Thüringer Wald auf Platz 4 stehe: "Das zeigt uns, dass der Thüringer Wald in der Wahrnehmung für's Mountainbiking richtig groß ist."

All das brauche allerdings Zeit, denn um Strecken auszuweisen und sicher zu machen, seien Genehmigungen und Verfahren nötig, auch Gespräche mit dem Forst und Waldbesitzern. Schon jetzt seien alle eingebunden, sagte Löffel und stellte klar, dass es nicht möglich sei, den Rennsteig ganz zur Mountainbike-Piste zu machen: "Da würden sich Wanderer, Forst und Reiter in die Quere kommen."

Angebote für Mountainbike-Fahrer sollen als Teil der "Bewegungszentrale Deutschland" zur Dachmarke Aktivregion Rennsteig gehören - einer von vier Marken der neuen Tourismusstrategie 2025 mit der Ferienregion Oberhof, der Wartburg-Region um Eisenach und dem UNESCO-Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald. Nach diesen Plänen soll der Aufbau der "Bewegungszentrale" schon im Mai beginnen und dafür das Personal aufgestockt werden.



Erste Ergebnisse sollen laut Regionalverbund schon zum Jahresende zu sehen und in wenigen Jahren die "Bewegungszentrale" so bekannt sein, dass sportliche und gesundheitsbewusste Urlauber am Rennsteig nicht mehr vorbei kommen.