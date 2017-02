Die Gemeindeverwaltung von Floh-Seligenthal im Kreis Schmalkalden-Meiningen hat um Vorschläge für einen neuen Namen nach der Fusion mit dem Nachbarort Brotterode-Trusetal gebeten. Floh-Seligenthals Hauptamtsleiter René Panhans sagte MDR THÜRINGEN am Freitag, in dem Namensvorschlag müsse nicht zwingend der Name eines bestehenden Ortes vorkommen. Es könnten auch ein Hausberg, der Rennsteig oder ähnliche prägende Ortsmarken in Betracht gezogen werden.

Der Trusetaler Wasserfall - Wird er seinen Namen behalten? Bildrechte: MDR/Heinz Diller