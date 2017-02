Nach Angaben von Vereinschef Michael Bartelt kamen im vergangenen Jahr gerade einmal knapp 5.000 Zuschauer. Das waren halb so viele wie 2015. In guten Jahren waren es acht Mal so viele. Hauptgrund für die miese Bilanz war das noch miesere Wetter. Bei fast allen Veranstaltungen gab es Regen, Kälte oder Sturm - oder alles zusammen. Nur die Künstler auf der Bühne sind dann geschützt.

Die Debatte um das Naturtheater hatte im vergangenen Sommer Fahrt aufgenommen, als Wirtschaftsstaatssekretär Georg Maier (SPD) eine Tour durch den Thüringer Wald unternehm. Bei seinem Besuch in Steinbach-Langenbach kam ihm die Idee, hier Theaterfestspiele zu etablieren. So etwas gibt es bereits an der Ostsee und ist seit Jahren erfolgreich. Gemeint sind die Störtebeker-Festspiele. Sie finden seit 1993 jeweils von Ende Juni bis Anfang September am Ufer des Großen Jasmunder Boddens in Ralswiek statt - ebenfalls auf einer Naturbühne, die in den 1950er-Jahren angelegt wurde. Der Förderverein in Steinbach-Langenbach reagierte auf diese Idee bislang eher verhalten.