Seit Dienstagmorgen sind zehn Lkw, zwei Pistenraupen und ein Radlader im Einsatz. Kunstschnee wird von den beiden Depots an der Schanzenanlage im Kanzlersgrund in die Biathlonarena und an die Wettkampfstrecke transportiert. Dafür sorgen Mitarbeiter vom Bauhof Oberhof, vom Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum, vom THW Suhl und von privaten Transportfirmen.

Das wird die Wettkampfstrecke. Bildrechte: MDR/Rolf Dieter Lorenz

Insgesamt lagern in den Depots rund 4.000 Kubikmeter Kunstschnee, wie Tino Feix, Objektleiter vom Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum, erklärte. Seit den Tagen vor Weihnachten werden die Schneereserven aus der Skisporthalle in die Biathlon-Arena gebracht. "Wir haben diesmal ausreichend Kunstschnee, um den Biathlon-Weltcup 2017 nach der erstmaligen Absage in diesem Jahr abzusichern", so Holger Wick. "Wenn die Technik uns keinen Streich spielt, dann schaffen wir das auch ohne Probleme."



Am 2. Januar kommen die Vertreter der Internationalen Biathlon-Union (IBU) nach Oberhof, um die Strecke zu inspizieren. Einen Tag später beginnen die ersten offiziellen Trainingsläufe. Wettkampfbeginn ist am 5. Januar.