Was ist ein Oberzentrum?

Oberzentren werden gemeinhin als zentrale Orte bezeichnet - in der Regel sind es Großstädte oder Stadtverbände. Der Begriff stammt aus der Raumplanung und wird in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. In der Regel strahlen Oberzentren auf ihre Umgebung ab, indem sie Hochschulen, Veranstaltungshallen oder bedeutende Einrichtungen und Behörden beheimaten.

In Thüringen sind Erfurt, Jena und Gera als Oberzentren eingestuft. Dort galt einst als Richtschnur die Zahl von 100.000 Einwohnern. Zum Vergleich: Suhl und Zella-Mehlis bilden gemeinsam ein "Mittelzentrum mit oberzentralen Funktionen". Beide zusammen kommen auf etwa 47.000 Einwohner. In Sonneberg und Neustadt bei Coburg zusammen leben derzeit knapp 39.000 Menschen.

Wie eng sind Sonneberg und Neustadt bei Coburg vernetzt?

Beide Städte grenzen direkt aneinander und arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen, zum Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr oder der Internetversorgung. Auch der kommunale Klinikverbund REGIOMED funktioniert seit Jahren über die Grenzen beider Freistaaten hinweg sehr gut.

Allerdings sorgt die Ländergrenze zwischen Bayern und Thüringen durchaus dafür, dass manche Dinge in der Praxis nicht funktionieren, obwohl sie buchstäblich nahe liegen. Beispiel Bildung: Neustadt bei Coburg hat keine Berufsschule. Sonneberg hat ein Staatliches Berufsbildungszentrum. Lehrlinge aus Bayern dürfen dort aber nicht unterrichtet werden, sondern müssen die Berufsschule im 70 Kilometer entfernten Bamberg besuchen. Grund ist der Föderalismus der Bundesrepublik. Bildung ist Ländersache.

Warum wollen beide Städte ein gemeinsames Oberzentrum bilden?

Sie hoffen, dass sie als länderübergreifendes Städtepaar Trennendes besser überwinden können, beispielsweise die Hürden bei der Bildung. Denkbar wäre eine gemeinsame Schule, in die Schüler aus beiden Städten gehen. Außerdem winken Oberzentren zusätzliche Landesfördermittel. Auch der Zuzug größerer Behörden und Einrichtungen ist einfacher möglich, weil die Zentren überregionale Aufgaben wahrnehmen.

Wie soll dieses gemeinsame Oberzentrum zustande kommen?

Der Sonneberger Bürgermeister Heiko Voigt (links) und der Oberbürgermeister von Neustadt bei Coburg, Frank Rebhahn. Bildrechte: MDR/Bert Weber Grundlage bilden die sogenannten Landesentwicklungspläne. Die werden regelmäßig an neue Gegebenheiten und an künftige Entwicklungsziele angepasst, "fortgeschrieben", wie es im Amtsdeutsch heißt. Der Landesentwicklungsplan in Bayern wird gerade überarbeitet - auf diesen Zug ist Neustadt bei Coburg aufgesprungen und hat den Status als Oberzentrum beantragt. Der Segen der Landesregierung in München dürfte den Neustadtern gewiss sein. Dasselbe hofft der Sonneberger Bürgermeister Heiko Voigt für seine Stadt. Wenn in Thüringen der Landesentwicklungsplan überarbeitet und neu gefasst wird, soll es ein gemeinsames Oberzentrum geben. Die konkreten Regelungen dazu - auch die Beziehungen zwischen beiden Städten - müssen laut Voigt in einem Staatsvertrag festgeschrieben werden.

Hat das Oberzentrum irgendetwas mit der Gebietsreform in Thüringen zu tun?

Nein, sagen beide Bürgermeister übereinstimmend. Auch an eine Fusion beider Städte denken sie nicht. Die Ländergrenze bleibt, wo sie ist.

Wie groß sind die Chancen, dass es zu diesem Oberzentrum tatsächlich kommt?

Das ist schwer zu beurteilen und hängt maßgeblich vom Willen der Thüringer Landesregierung ab. Heiko Voigt hat sich am Montag mit Ministerpräsident Bodo Ramelow getroffen und genau dieses Thema besprochen. Ramelow habe die intensivere Zusammenarbeit beider Nachbarstädte ausdrücklich begrüßt, so Voigt. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass es tatsächlich zu einem gemeinsamen Oberzentrum kommt. Beide Bürgermeister machen sich aber große Hoffnungen. Für sie ist das Städtepaar deutschlandweit einmalig - hinsichtlich der Lage und im Hinblick auf die engen Verflechtungen in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt.

Wie lange wird dieser Prozess dauern?

Auch das ist aus heutiger Sicht sehr schwer abzuschätzen. Einige Jahre werden ins Land gehen. Sonnebergs Stadtoberhaupt Voigt hofft, dass der Prozess noch in seiner Amtszeit über die Bühne geht. Das wäre bis 2022. Neustadts Bürgermeister Rebhan äußerte dieselbe Hoffnung. Das wäre dann 2020.