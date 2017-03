Knapp ein Dreivierteljahr nach dem Fund von DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der Knochen der Schülerin Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg liegen nun die Ermittlungsergebnisse vor. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch in Bayreuth bei einer Pressekonferenz bekannt gaben, ist eine Täterschaft Böhnhardts am Tod Peggys auszuschließen. Es gibt also keinen Zusammenhang zwischen dem Mordfall Peggy und dem NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt. Die Ermittlungen im Fall Peggy sollen "in aller Form und aller Tiefe" weitergeführt werden.