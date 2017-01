Der Sonneberger Modellbahnhersteller Piko ist weiter auf Wachstumskurs. Wie Geschäftsführer René F. Wilfer am Dienstag in Sonneberg mitteilte, erwirtschaftete die Piko-Gruppe im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 3,3 Prozent. Damit habe das Unternehmen seine Position als drittgrößter Modellbahn-Hersteller Europas gefestigt.

Für das neue Jahr kündigte Wilfer 300 Modell-Neuheiten an. So soll im März mit der Gartenbahn-Diesellok BR 118 ein Modell auf den Markt kommen, das bei vielen Gartenbahnfreunden weit oben auf dem Wunschzettel stehe. Piko mit Stammsitz in Sonneberg hat ein großes Werk in China und beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. In seiner aktuellsten, im Bundesanzeiger veröffentlichten Bilanz weist Piko für das Jahr 2014 einen Umsatz von rund 8,52 Millionen Euro und einen Gewinn von rund 273.000 Euro aus.